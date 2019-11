Video hard con il portiere della Reggiana Voltolini: la società lo sospende per una settimana

Ventitre anni, professione portiere di calcio in forza alla Reggiana, Matteo Voltolini è stato sospeso per una settimana dal suo club. Che ha combinato? È vittima di una brutta storia legata a un video porno in cui si vede proprio lui impegnato a fare sesso con una ragazza nel bagno di una discoteca. In pochissimo tempo il video è diventato virale e la vicenda ha destato scalpore.

Il calciatore, molto scosso per quanto accaduto, si è affidato a un avvocato e ha presentato denuncia. E lo stesso avrebbe fatto la ragazza che era con lui. Entrambi sono stati violati in un momento di intimità, con la scena che è stata poi diffusa tramite i social network. Sono in corso le indagini per stabilire chi abbia girato quel video. Per il momento si sa soltanto che chi l'ha fatto è entrato nel bagno accanto, dove si trovava la coppia, e sporgendosi in alto ha ripreso la scena. Ricordiamo che diffondere questo tipo di materiale è reato. E commette reato anche chi lo riceve, magari via WhatsApp, e lo inoltra ai propri contatti.

Il club del giocatore, la Reggiana (che milita nel campionato di Serie C), in via cautelativa ha sospeso il giovane per una settimana. Ma per quale motivo, visto che il ragazzo è vittima di quanto è accaduto? Per prima cosa con questa sospensione il club si prefigge di tutelare il proprio calciatore, dandogli modo e tempo di riprendersi dallo choc e tornare in campo con meno stress emotivo. Il secondo motivo è un monito che la società intende lanciare a tutti i propri tesserati, quindi anche Voltolini: chi indossa la maglia granata è sempre responsabile della buona immagine della società.

Voltolini è stato contattato in diretta telefonica da Giuseppe Cruciani (La Zanzara, Radio 24): "Ti appoggio in pieno – ha detto il giornalista – la sospensione mi sembra assurda…Tu devi essere difeso perché hanno diffuso un video che non volevi che fosse diffuso! Giusto?". Il giocatore ha preferito glissare: "Guarda, io credo di non aver fatto niente di male ma li capisco perché è una cosa che fa clamore e abbiamo un regolamento interno da rispettare, allo stesso tempo però sono sereno perché avrò modo di spiegare tutto. Non sapevo che ci fosse qualcuno che mi stava riprendendo, ho denunciato il fatto". Voltolini fa sapere, inoltre, che il video porno è arrivato pure a lui.