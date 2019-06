Dimentica il finestrino aperto dopo aver parcheggiato l'auto: multato per "istigazione al furto"

Questa, forse, non ce la saremmo mai aspettata. Un turista è stato multato per aver parcheggiato regolarmente l'auto, dimenticandosi però il finestrino aperto. Ecco, i vigili lo hanno sanzionato per "istigazione al furto".

Assurdo, ma vero. Ed è successo ad Alghero, in Sardegna, a un incredulo connazionale, rimproverato e punito dalla polizia locale.

Quella vettura posteggiata a un tiro di schioppo dal centro storico non è passata inosservata all'occhio attento di un agente, che, quando ha notato quel finestrino aperto, ha staccato la contravvenzione da 41 euro.

Insomma, non osservare le precauzioni necessarie a evitare che qualcuno cada nella tentazione di rubare ciò che è all'interno dell'abitacolo, se non il veicolo stesso, è comportamento tale da essere multato.