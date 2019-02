Dimesso e poi operato d'urgenza a Firenze: principio di emorragia per un bimbo di 7 anni

Un bimbo di 7 anni, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso di Empoli, è stato operato d'urgenza alla testa all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Si sarebbe riscontrato un principio di emorragia, causato da un brutale impatto durante lo svolgimento di una festa.

Parla il padre

Secondo quanto testimonia il padre del piccolo alla redazione de Il Tirreno, al San Giuseppe gli avrebbero solamente dato una tachipirina: qui sarebbe stato rimandato a casa al termine degli accertamenti durati un'oretta. Il genitore ha poi aggiunto: " Se non l’avessi portato di corsa al Meyer ora sarei qui a piangere la morte di mio figlio. Non voglio fare polemica, ma nemmeno essere preso in giro. Non è vero che siamo stati avvertiti che mio figlio poteva peggiorare. Anzi, in realtà non è stato nemmeno visitato completamente. Hanno detto che era troppo agitato. Il medico gli ha dato una tachipirina, mi ha detto di riportarlo a casa e che aveva avuto solo un bello spavento ".

La nota dell'Asl