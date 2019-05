Modena, a 220 km all'ora in diretta video Facebook: muoiono nello schianto

"Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200... fai vedere a quanto andiamo". Inizia così una diretta Facebook dei due giovani che sono morti stanotte sulla A1 tra Modena Nord e Modena Sud.

Le vittime, il 39enne Luigi Visconti originario di Napoli e Fausto Dal Moro di 36 anni originario di Padova, erano entrambe residenti a Reggio Emilia. I due, come testimonia il video pubblicato sul Corriere, hanno ripreso il loro viaggio in autostrada. "C'è la strada pulita, si va... questa Bmw è un mostro, siamo ai 220", dicono mentre probabilmente sono diretti verso una festa techno. Mostano il cruscotto e, allargando l'inquadratura, si vede chiaramente che stanno sfrecciando senza avere alcuna intenzione di fermarsi. "Ci fermiamo in Autogrill? No, ci sta aspettando la droga e il resto", dicono per l'appunto. La polizia stradale riferisce che l'incidente mortale si è verificato poco dopo la fine della diretta Facebook quando l'auto ha sbandato e si è schiantata rendendo inutili i soccorsi del 118. I vigili del fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza i resti dell'automobile, alimentata a gpl.