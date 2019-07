Diretti al rave aggrediscono i carabinieri sul treno: in arresto 4 giovani

Quattro biellesi sono stati bloccati con lo spray urticante dopo aver molestato una ragazza, minacciato il capotreno e aggredito a testate i carabinieri. I quattro ragazzi tra i 18 e 21 anni erano in viaggio ieri pomeriggio sul treno regionale proveniente da Milano con destinazione Torino. Già visibilmente ubriachi erano diretti ieri pomeriggio al Kappa FuturFestival, evento di musica elettronica di dimensione internazionale in corso in questi giorni al Parco Dora.

Sotto i fumi dell'alcol hanno iniziato a dare sfogo alla loro euforia a bordo del treno regionale, scrive la stampa locale, importunando diversi passeggeri sulla carrozza e in particolare molestando con insistenza una ragazza. All'arrivo di caposervizio e capotreno i quattro amici hanno cominciato a minacciare quest'ultimo, che ha avvertito la Polfer della situazione. La polizia ha a sua volta richiesto l'intervento dei carabinieri, i quali saliti a bordo alla stazione di Chivasso hanno bloccato il convoglio per cercare di identificare e calmare i molestatori. Rifiutatosi di esibire i documenti, i quattro giovani senza farsi alcun scrupolo hanno spintonato gli ufficiali dell'Arma cercando di rifilargli anche alcune testate.

A quel punto che i militari non hanno potuto far altro che stordirli con lo spray urticante per evitare di perdere il controllo della situazione. I tre carabinieri sono stati portati all'ospedale per essere medicati da escoriazioni varie. I quattro biellesi sono stati invece arrestati per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.