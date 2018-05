Disabile uccide la madre col fucile e si barrica in casa: catturato dalle teste di cuoio

Nove lunghe ore di trattativa poi in quell'appartamento al primo piano di via Campania, a Qualiano (paesino in provincia di Napoli), è scattato il blitz delle teste di cuoio (guarda la gallery). All'interno si era asserragliato Pasquale De Falco, 37enne disabile psichico, dopo aver ammazzato la madre con il fucile da caccia del padre. In un primo momento si era temuto anche per la vita di quest'ultomo. In realtà, al momento della drammatica sparatoria, non si trovava in casa. Quando poi è stato rintracciato dai carabinieri, ha prendendo parte alla trattativa cercando di convincere il figlio ad arrendersi.

Non appena è scattato l'allarme, i carabinieri hanno cinturato la zona e i negozi presenti in via Campana sono stati chiusi. In mattinata Pasquale De Falco, affetto da anni da problemi psichici, ha ucciso Teresa Licciardiello, la madre di 67 anni, mentre erano soli in casa imbracciando il fucile da caccia legalmente detenuto dal padre. Quest'ultimo, per il quale si era inizialmente temuto il peggio, è stato rintracciato dai militari, che ha poi supportato nella lunga trattativa per convincere il 37enne a deporre l'arma e ad arrendersi.