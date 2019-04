Disabilità, la Carrozzina 4.0 è saronnese

Il sogno di un saronnese, Andrea Depalo, 35 anni, portatore di handicap e inventore di numerosi brevetti innovativi e utili nel campo delle applicazioni per la disabilità e non solo, è più vicino a divenire realtà.

Nella mattinata odierna, infatti, Depalo ha incontrato il vice presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, al quale ha illustrato il proprio progetto e i possibili benefici che possono derivarne per la comunità. Un progetto coltivato da anni, forse da decenni: “ Fin da quando ero poco più che un ragazzino la mia personale esperienza di portatore di handicap mi ha condotto a immaginare prima e a pensare e progettare poi a come risolvere il problema di una più agevole mobilità per me e per quelli che con me condividono l’esperienza di un ridotto movimento a causa di una malattia congenita, un trauma alla nascita o altri eventi di varia natura. Per tutti noi, infatti, attività semplici come alzarsi da letto o andare in bagno, che nella giornata di una persona si ripetono complessivamente dalle 15 alle 30 volte al giorno e sono tanto blande da non essere neppure annotate, sono complesse e spesso drammatiche. Non solo il gradino di una scalinata o di un marciapiede ma anche un semplice cordolo per uscire in balcone o rientrarne o il salire in auto sono ostacoli paragonabili allo scalare montagne e anche quando riusciamo a superarli significano spesso grande fatica, ansia, tensione e a volte lesioni o traumi di altre parti del corpo. Alcuni anni fa ho incontrato Emilio Rigolio, titolare di una piccola azienda del settore automazione, che ha accettato di condividere con me lo studio, la prototipazione della mia progettualità, ore di lavoro e amicizia .”

La carrozzina inventata da Andrea Depalo – e protetta da numerosi brevetti nazionali e internazionali - è al momento allo stadio di prototipo e ha ricevuto non pochi apprezzamenti da quanti ne hanno preso visione. A questi si aggiunge quello del Vicepresidente di Regione Lombardia. “ Oggi ho incontrato Andrea Depalo , - ha detto Sala - il saronnese di 35 anni, inventore della 'carrozzina 4.0', un prototipo con caratteristiche uniche al mondo e che lui sta sviluppando grazie a capacità di visione, coraggio, volontà e tantissima determinazione. Giusto stare dalla parte dei nostri ragazzi e di queste bellissime idee ”. La commercializzazione della carrozzina, caratterizzata da sistemi di movimentazione della persona a trasferimento assistito e da sistemi di comunicazione di criticità tecniche e sanitarie a monitoraggio intelligente, non dovrebbe avere tempi lunghissimi ma deve ancora superare alcune fasi importanti come un complessivo affinamento del design e il collaudo.

Il mercato di riferimento è importante, infatti le persone con disabilità che richiedono l’impiego di una sedia a rotelle sono attualmente 75 milioni nel mondo; di questi, ben 5 milioni nell’Europa dei 27. In un prossimo futuro è previsto che avremo però un forte incremento della disabilità motoria, a livello mondiale, per lo più dovuta a un aumento della disabilità causata all'invecchiamento della popolazione e alla maggior incidenza globale di malattie croniche. Infine, i recenti conflitti che hanno coinvolto USA e Russia hanno portano a un aumento del numero di veterani (amputati o feriti in maniera invalidante) e costituiscono un altro fattore di incremento della disabilità e della richiesta di sedie a rotelle.