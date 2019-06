Il ddl della Brambilla: galera per chi mangia cani e gatti

Stop alla macellazione di cani e gatti, alla commercializzazione e al consumo delle loro carni. È quanto prevede il disegno di legge presentato in Parlamento dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla, deputata di Forza Italia.

Nel ddl dell'azzurra, peraltro, viene introdotto il carcere per chi mangia cani e gatti, qualificando tale condotta (insieme alle suddette) al delitto: oltre alla reclusione da due mesi a un anno, anche una pena pecuniaria da 2mila fino a 50mila euro.

Peraltro, a seconda dei casi sarà possibile applicare la fattispecie dell’articolo 544-bis, quello sull'uccisione di animali, che stabilisce un periodo di reclusione doppio, da 4 mesi a 2 anni, partendo dal presupposto che l'ammazzamento avvenga "per crudeltà o senza necessità".