"Domani non vengo a lavorare", giornalista spagnola esulta per la vincita alla lotteria

Natale movimentato in Spagna per Natalia Escudero, giornalista dell'emittente locale RTVE, protagonista di uno show in diretta di cui si è fatto un gran parlare. Nel Paese iberico, la lotteria natalizia è un evento particolarmente sentito e sono centinaia di migliaia i biglietti che vengono venduti a inguaribili sognatori che sperano di fare la vincita della vita. Tra loro quest'anno c'era anche lei, inaspettatamente vincitrice.

Natalia Escudero era in collegamento con i suoi colleghi dallo studio quando, all'improvviso, ha iniziato a festeggiare. La giornalista ha per un momento dimenticato il suo ruolo e ha fatto esplodere la sua gioia con urla e risate quando ha scoperto di essere una delle vincitrici della lotteria El Gordo. Il suo biglietto, infatti, è risultato tra quelli estratti e la felicità di Natalia Escudero è stata letteralmente travolgente tra salti e grida di felicità. Sono stati momenti di grande ilarità anche per i colleghi in studio, soprattutto quando Natalia Escudero ha esclamato: " Domani non vengo a lavorare, domani non vengo a lavorare! "

Data la sua reazione, il pubblico da casa ha pensato che la giornalista fosse tra i vincitori del primo premia della lotteria, che quest'anno ammontava a circa 2,24 milioni. Probabilmente lo pensava anche Natalia Escudero, che però una volta giunta a casa, ha scoperto che in realtà la sua vincita ammontava a circa 5mila euro. Una somma ingente ma comunque infinitamente più bassa rispetto al jackpot massimo. È a questo punto che sono iniziate le polemiche e che il pubblico si è rivoltato contro la giornalista, accusandola di essere manipolatrice e bugiarda. Stando a quanto si legge sui social, infatti, secondo i telespettatori la Escudero con la sua reazione avrebbe lasciato intendere di aver vinto il primo premio. A fronte di queste polemiche, la giornalista si è scusata per aver reagito in maniera così scomposta masi è difesa da ogni accusa.

Nel suo messaggio su Twitter, Natalia Escudero ha raccontato di aver trascorso un anno terribile a livello personale e quindi probabilmente quella vittoria, inaspettata, l'ha fatta esplodere dalla contentezza. Ha specificato di avere alle spalle 25 anni di carriera come giornalista professionista con la coscienza pulita, che ha sempre lavorato in maniera rigorosa. Per questo motivo appellativi come " manipolatrice " e " bugiarda " la feriscono. La Escudero ha specificato che il giorno successivo non sarebbe andata a lavoro non perché pensava di smettere di lavorare vista la vincita, ma perché si sarebbe concessa una vacanza e ha chiesto nuovamente scusa per la confusione creata nei telespettatori.