"Don Euro" incastrato dalle Iene: sesso e droga con i fondi dei parrocchiani

La richiesta di processo da parte della procura ha fatto tornare le Iene da don Luca Morini, anche conosciuto come Don Euro, per via della sua condotta di vita a base di sesso, droga e soldi.

La storia choc

Don Euro ha passato anni a frequentare escort. Si presentava come un giudice e con loro faceva uso di droga, come ad esempio cocaina. Non solo. Il parroco amava spendere i soldi in shopping; o perché no in cena a base di aragosta; o soggiornando in hotel di lusso.

Uno stile di vita proseguito per anni che alla fine è stato smascherato da uno degli escort che il don frequentava: l'uomo si è insospettito quando ha ricevuto una chiamata di lavoro dal numero di Don Euro, lo stesso del parroco di una parrocchia di Pontasserchio, in provincia di Pisa.

Ovviamente il denaro per la sua vita lussosa proveniva da vendite non troppo corrette: acqua di Medjugorje vendute ai fedeli oppure si improvvisava esorcista o millantava - come scrive Leggo - lavori di ristrutturazione alla diocesi. (Qui il video)