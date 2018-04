Dona i suoi risparmi per ringraziare il medico che ha curato la mamma

Erano tutti i risparmi che aveva, tutti quelli che può avere un bambino di soli cinque anni. Pochi centesimi, che per un bimbo rappresentano un'enorme ricchezza. Eppure non ha esitato a dornali al medico che ha curato sua mamma per un cancro.

Giovanni, cinque anni, ha deciso di donare i suoi risparmi al dottor Pietro Caldarella, oncologo e vicedirettore della Ieo, Istituto Europer di Oncologia di Milano, per ringraziarlo di aver guarito la mamma da un tumore. La donna, aveva dovuto subire, lo scorso anno, un'operazione per eliminare il cancro al seno e, successivamente, aveva svolto il percorso di chemioterapie, che l'aveva portata a sconfiggere la malattia.

Giunta a Milano dalla Sardegna, per effettuare una visita di controllo, questa volta la donna non è venuta da sola. Ad accompagnarla, c'era il piccolo Giovanni, con in mano una busta e un obiettivo ben preciso: consegnarla al medico che aveva salvato la sua mamma, per ringraziarlo.

A raccontarlo è lo stesso Pietro Caldarelli che, in un post di Facebook, racconta " Stamattina il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro... mi veniva da piangere !!!!!", accompagnando al commento una foto della busta e dei risparmi del piccolo.

Sul bigliettino, Giovanni ha solamente scritto "Caro Caldarella". Il medico racconta di essersi commosso e di essere riuscito a pronunciare solo "Sei un ometto", rivolgendosi al bambino.



"Sono 20 anni che faccio il chirurgo. Di storie tristi ne ho viste tante. Ma questo gesto in particolare mi ha commosso", sottolinea l'oncologo, come riportato da Repubblica.

Sono poco più di 40 centesimi i risparmi donati dal bambino, a favore della ricerca contro il cancro, ma il gesto che ha fatto vale molto di più.