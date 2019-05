Dona un rene al pompiere che due anni fa salvò sua figlia

Lui salvò la vita a sua figlia. Ora questa madre ha salvato la sua. Una storia commovente questa che arriva dal Minnesota, negli Stati Uniti. Nella cittadina di Bearville, nel 2016, il pompiere Bill Cox è stato il primo a intervenire per prestare soccorso a Becca Bundy, colpita da un grave malore in casa. Cox al tempo era volontario del Corpo dei vigili del fuoco di Bearville nel nord del Minnesota e il suo ruolo, appunto, era quello di primo soccorritore. Un giorno riceve una chiamata in cui si chiedeva un intervento immediato per soccorrere una ragazza. "Sono arrivato e ho dato il mio aiuto aspettando l'arrivo dell'ambulanza", ha dichiarato alla Cnn.

A distanza di due anni, la madre della giovane ha trovato un modo piuttosto speciale per ringraziarlo: gli ha salvato la vita. Tutto è iniziato un giorno che ha incontrato di nuovo l'uomo in un pub. Era il 2018. Bill indossava una maglietta con scritto: "Il mio nome è Bill. Sono allo stadio terminale di un'insufficienza renale e ho bisogno di un rene". Come riporta Il Messsaggero, a quel punto alla donna è balenata un'idea: in caso avesse scoperto di avere lo stesso gruppo sanguigno, avrebbe donato all'ex pompiere un rene. E così è stato. Non appena ha avuto la conferma dai medici, ha subito chiamato Bill. "Quando scoprii che ero idonea per la donazione chiamai Bill e piangemmo entrambi di gioia".