Donna accoltellata in strada a Sondrio, fermato il marito

Versa in gravissime condizioni una donna di 50 anni che, questa mattina, è stata accoltellata in strada a Chiesa in Valmalenco, provincia di Sondrio. Per il tentato femminicidio è stato fermato il marito.

La tragedia si è consumata attorno alle ore 9 di mercoledì 11 dicembre. Secondo quanto riferisce il Giornale di Sondrio , la vittima, una 50enne residente a Chiesa, era appena uscita di casa quando il marito (53) l'avrebbe inseguita brandendo ben due coltelli. L'uomo, del quale al momento non si conoscono ulteriori generalità, le si è scagliato contro con efferettazza finendo per pugnalarla alla schiena. Soltanto grazie all'intervento del cognato, sarebbe stato evitato il peggio. Tuttavia, le condizioni della vittima sembrerebbero disperate.

Sul luogo dell'accaduto, subito dopo l'allarme, sono giunte un'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. La donna è stata trasportata presso l'Ospedale di Sondrio in codice presentando ferite al corpo di estrema gravità, tanto che si è reso necessario un intervento chirurgico d'emergenza. Ciò che desta particolare preoccupazione è l'entità delle lesioni interneti, profonde al punto da sfiorare gli organi vitali. Le prossime ore saranno determinanti.

Da una prima ricostruzione della vicenda, effettuata dai carabinieri del Comando locale, sembrerebbe che la violenta aggressione sia avvenuta a seguito di un litigio di coppia esploso nelle prime ore della mattinata. La 50enne sarebbe poi uscita di casa, presumibilmente per recarsi al lavoro, attorno alle 8.45. Una manciata di minuti più tardi, il marito l'avrebbe raggiunta e, sulla scia di una follia delirante, l'avrebbe assaltata alle spalle. Le grida della donna avrebbero attirato il cognato che, in men che non si dica, si sarebbe precipitato in strada riuscendo a disarmare l'uomo.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli relativi alla dinamica dell'accaduto. Ad ogni modo, il marito della vittima sarebbe già stato fermato dai carabinieri.