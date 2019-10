Picchiata dal marito con l'anta del forno: salvata dai carabinieri

Anni di violenze e soprusi subiti a causa del marito e poi, per la donna è arrivato l’aiuto dei carabinieri che l’hanno sottratta da una violenta aggressione.È successo ad Adrano, in provincia di Catania e l’uomo in questione è un 39enne del posto con alle spalle 3 anni di reclusione (pensa sospesa) per i reati di violazione degli obblighi assistenziali, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. Nonostante tutto, il reo ha continuato a maltrattare la coniuge di 35 anni e quasi sempre alla presenza dei quattro figli di età compresa fra 1 e 12 anni.

Nell’ultimo litigio, la donna, priva di qualsiasi forza difensiva, ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti nell’appartamento in sua difesa. Lì hanno trovato uno scenario inverosimile: i bambini in lacrime nel corridoio, la vittima piena di segni sul corpo dovuti all’aggressione e la casa a soqquadro perché l’uomo in preda all’ira aveva scaraventato per terra l’impossibile.

Nonostante la presenza dei militari, il 39enne era convinto di portare al termine l’aggressione ai danni della moglie minacciandola di altri schiaffi. Non contento, aveva anche sradicato lo sportello dal forno per lanciarglielo. L'uomo è stato arrestato e la coniuge sottoposta alle cure in ospedale, se la caverà con una prognosi di 10 giorni.