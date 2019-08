Donna precipita per le scale, carabinieri arrestano il vicino di casa

Una donna di 80 anni, Giuseppa Marchetta, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), a causa di un politrauma - il più grave alla testa, con emorragia cerebrale - che ha riportato, poco prima di mezzanotte, dopo essere caduta per le scale dell’abitazione in cui viveva, nel centro storico di Ventimiglia, in provincia di Imperia.

La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, ma i carabinieri hanno già arrestato il vicino di casa: Gianluca R., di 43 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L’uomo rischia accuse che vanno dal tentato omicidio alle lesioni gravissime, per avere spinto l‘anziana dalle scale. I motivi della presunta aggressione non si conoscono ancora.

Sembra che il quarantatreenne fosse ubriaco e che stesse litigando con qualcuno, ma gli investigatori stanno cercando di raccogliere il maggior numero di testimonianze possibili per ricostruire la vicenda.

La gente del posto, molti tra l’altro ancora in giro a quell’ora, avrebbe cercato di linciare il presunto aggressore, che però è stato salvato dai militari giunti per prelevarlo e portarlo in caserma. In queste ore lo stanno ascoltando per ricostruire la dinamica. La donna, invece, è sotto osservazione medica. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.