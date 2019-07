Donna in preda a raptus di gelosia aggredisce compagno a colpi di coltello e forchetta

Attenzione a chi vi invia messaggi sul telefonino, perché a Sanremo una trentenne di origine ecuadoriana, in preda al classico raptus di gelosia, ha aggredito a colpi di coltello e forchetta il compagno italiano, di 31 anni, di origini piemontesi, provocandogli due profonde ferite al bicipite e alla mano destra. La polizia l’ha denunciata per lesioni aggravate. Tutto ha avuto inizio dal famigerato “tritono” del cellulare, che annuncia l’arrivo di un nuovo messaggio.

E’ stato allora che la giovane, vedendo che si trattava di un’altra donna, ha dato subito in escandescenze. All’inizio si è limitata ad afferrare un lettore dvd, scaraventandoglielo sulla testa; ma non ancora soddisfatta e visto che i toni stavano diventando sempre più esasperati, è corsa in cucina, ha afferrato coltello e forchetta e si è lanciata contro il convivente. Accecata dalla rabbia lo ha ferito al braccio e al dito medio della mano destra. L’uomo, che ha perso molto sangue, è scappato da casa, cercando un rifugio e tentando di tamponare la ferita.

Nel frattempo, la donna è tornata in sé e sotto choc per l’accaduto, ha provato a tamponargli con uno straccio l'emorragia, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il trentunenne è stato portato in ospedale, medicato e dimesso con diciannove giorni di prognosi (salvo complicazioni); la compagna è stata portata in caserma e segnalata all'utorità giudiziaria, mentre le armi sono state sequestrate.