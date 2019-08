"Le nomadi si fanno il bidet nella fontana". E il sindaco deve chiuderla

Il problema è sanitario. E la colpa sarebbe dei "sinti". Per questo il sindaco leghista di Fossano, Dario Tallone, ha dovuto chiudere i rubinetti della fontana del paesino in provincia di Cuneo. Per ora verrà aperta dal venerdì sera e chiusa il lunedì mattina, ma "se si verificheranno ancora episodi del genere chiuderemo definitivamente".

Gli "episodi" di cui parla in sindaco alla Stampa sono curiosi. " C’erano donne nomadi di origine sinti che si facevano il bidet alla fontana – spiega – siccome si tratta di acqua che scorre con il sistema del riciclo si tratta di una questione sanitaria. Una cosa sono i bambini che ci giocano e va bene, diverso è che rischino di contrarre malattie".

Qualcuno aveva chiesto di evitare la chiusura organizzando un servizio di vigilanza anti-bidet, ma per ora il Municipio si è opposto all'idea definendo "impossibile" impegnare i vigili urbani per pattugliare l'area. Il motivo è semplice: " La polizia - dice il sindaco - municipale ha anche altro da fare ".

E pensare che la riqualificazione della zona attorno alla fontana è costato al Comune qualcosa come 500mila euro. E l'obiettivo di certo non era quello di far fare il bidet a "donne nomadi di origine sinti".