Dramma nel Torinese, 85enne uccide a martellate la figlia disabile

Colpita con numerose martellate, che alla fine l'hanno lasciata senza vita. È morta così una donna disabile di 44 anni. Ad ucciderla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la madre di 85 anni.

Questa mattina, in un appartamento di Orbassano, in provincia di Torino, si è consumato un dramma. Secondo le prime informazioni, riportate da AdnKronos, verso le 8:40 di questa mattina, i carabinieri sono intervenuti in un appartamento della città del Torinese, dove è stato rinvenuto il corpo di una donna disabile di 44 anni, colpita alla testa da diversi colpi di martello. L'omicidio sarebbe avvenuto nella notte.

A colpirla al capo, fino ad ucciderla, forse per porre fine alla sua sofferenza, sarebbe stata la madre 85enne della donna. In casa, al momento della tragedia, sarebbe stato presente anche il padre della 44enne. Infatti, sarebbe stato proprio l'uomo di 87 anni a chiamare i carabinieri, raccontando ciò che era successo e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma dei carabinieri, anche la sezione Investigazioni scientifiche, che stanno svolgendo un primo sopralluogo. Sul comodino è stato trovato e sequestrato il martello, usato dalla donna per colpire la figlia.

Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento di Orbassano, la madre 85enne era accanto alla figlia, ma non era in buone condizioni per l'assunzione di farmaci ed è stata portata in ospedale. A quanto si è appreso, la figlia sarebbe stata disabile dalla nascita, ma non sarebbe stata costretta a stare a letto