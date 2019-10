Dramma a Roma, commerciante si impicca nel suo negozio

Tragedia a Roma, in periferia, dove un uomo si è suicidato. Si tratta di un commerciante proprietario di un negozio di abbigliamento. È successo il 3 ottobre in zona Quadraro, appena fuori dalla Capitale. L'uomo, che stando a quanto riportato soffriva di depressione, è stato ritrovato nel sottoscala del negozio.

La polizia sta indagando sull'accaduto ma riguardo al fatto che si tratti di un suicidio non ci sono dubbi. Inoltre, il negoziante aveva lasciato un biglietto davanti all'ingresso, invitando la gente a non entrare e chiamare un numero che però non esiste.

Più precisamente, l'accaduto ha avuto luogo in via Calpurnio Fiamma 51, al Tuscolano. Come riporta Il corriere della città, la vittima è Massimiliano A.. L'uomo era molto conosciuto in zona e amato per i suoi modi. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo sembrerebbe sia stato un cliente, che ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, di 46 anni.