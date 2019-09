Si presenta con droga e cellulare al colloquio in carcere, arrestata

Droga e cellulari in carcere, scoperta in sala colloqui con hashish, cocaina e un microtelefono: finisce nei guai una donna alla casa circondariale di Fuorni a Salerno.

L’episodio s’è verificato nella giornata di ieri. La signora, legata sentimentalmente a un detenuto residente nell’agro nocerino-sarnese, nell’area nord della provincia salernitana, è stata scoperta con il “carico” dagli agenti della polizia penitenziaria.

A insospettire i poliziotti è stato l’atteggiamento cauto e guardingo della donna, forse un po’ troppo nervoso mentre attendeva il compagno per un colloquio. Tanto è bastato per far sorgere dubbi ai baschi azzurri che hanno voluto vederci chiaro. Così l’hanno sottoposta a perquisizione e hanno potuto scoprire che quella signora aveva con sé circa 400 grammi di hashish, poco più di un etto di cocaina e un cellulare. Droga e telefonino sono finiti sotto sequestro e per la donna sono scattate le manette.

Ma l’indagine è appena iniziata: la quantità di droga posta sotto sequestro, infatti, sembra essere eccessiva per un consumo personale e il dubbio degli inquirenti, ora, è che hashish e cocaina intercettate avrebbero potuto essere spacciate all’interno della casa circondariale.

