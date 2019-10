Droga: fiumi di eroina e cocaina nel ragusano, 10 arresti

Dalle prime ore di questa mattina sono stati 10 gli arresti e le perquisizioni per traffico e spaccio di droga assieme a numerosi altri indagati per furti ai danni delle aziende agricole del territorio ibleo, in provincia di Ragusa. L'operazione, denominata "Country Hide", è scattata all'alba ed ha visto impegnati 50 carabinieri del Comando provinciale di Ragusa - Sezione Operativa.

L'indagine, condotta dalla Sezione Operativa dell'Arma ed emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha portato all'arresto di gente di nazionalità italiana e straniera tra cui figurano albanesi, tunisini ed algerini. Il gruppo di spaccio era solito rifornire il capoluogo Ragusa ed alcuni comuni della sua provincia tra cui Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Donnalucata e Vittoria con marijuana, hashish, cocaina ed eroina. Numerosi arresti e sequestri di droga erano stati già effettuati durante le investigazioni. I carabinieri hanno anche proceduto al sequestro preventivo di una villa di proprietà di uno dei principali indagati.

Oltre agli arresti, sono state numerose le perquisizioni già effettuate nel corso delle indagini nei confronti di un gruppo di persone solitamente dedite al traffico ed allo spaccio di droga e sostante stupefacenti.

Maggiori dettagli su questa operazione verranno forniti in mattinata, a partire dalle ore 11, presso il Comando provinciale di Ragusa, alla presenza del Procuratore della Repubblica Fabio D'Anna.