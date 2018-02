Dubai, ha il ciclo mestruale: 24enne cacciata dall'aereo

Una ragazza di 24 anni è stata cacciata da un aereo di base a Dubai e diretto a Birmingham a causa del ciclo mestruale.

Come riporta News.com, Beth Evans di 24 anni e Joshua Moran di 26 salgono a bordo dell'aereo della compagnia "Emirates" per tornare a Birmingham, dopo una vacanza a Dubai. Prima del decollo i due fidanzati parlano tra loro e Beth confessa al compagno di avere mal di pancia a causa del ciclo mestruale. La conversazione viene intercettata da una hostess che si affretta a chiedere la consulenza di un medico.

Non trovando un dottore sull'aereo, il personale di bordo chiede un parere telefonico a un team negli Stati Uniti. Il responso? La 24enne non può volare e dunque i due vengono fatti scendere dall'aereo, con tanto di imbarazzo nel dover spiegare di avere le mestruazioni e nulla di grave. Dal canto suo, la compagnia si è giustificata dicendo: "Non avremmo voluto mettere in pericolo una nostra passeggera ritardando l'assistenza medica se fosse peggiorata durante il volo". Beffa nella beffa, la coppia ha dovuto pagare di tasca propria un altro volo per tornare a casa.