Dublino, giovane preso a sprangate per aver salutato il fidanzato

Danilo Matta è un ragazzo brasiliano di chiare origini italiane, è stato preso a sprangate nel cuore della notte da alcuni balordi. L'episodio è accaduto a Dublino. Unica "colpa" del giovane è stata quella di aver baciato il compagno. Il giovane era appena tornato a casa con il suo ragazzo dopo una serata trascorsa con gli amici. Una volta che il suo fidanzato è andato via con la bici, Danilo è stato avvicinato da alcuni loschi figuri.

A rivelarlo è stata la vittima stessa a Dublin Live. Il giovane brasiliano ha dichiarato: "Si sono avvicinati e mi hanno detto “cosa sta succedendo qui?”, riferendosi al bacio a cui avevano appena assistito. Erano due ragazze e quattro uomini, due di questi erano in bicicletta. Inizio a sentirmi a disagio, ma prima ancora di poter rispondere mi hanno colpito alla bocca con una spranga d'acciaio. Dopo questo colpo ero confuso, non riuscivo a capire cosa fosse appena successo. Mi hanno colpito per la seconda volta in bocca, a quel punto ho preso le chiavi dalla tasca e sono corso alla porta del mio appartamento".

Quando gli aggressori hanno capito che il giovane si trovava sotto casa sua, non hanno potuto fare altro che fuggire. Il giorno dopo, il ragazzo ha denunciato il tutto alla polizia di Dublino. Danilo Matta ha in seguito pubblicato sui social le terrificanti immagini che lo mostrano ferito e sanguinante.