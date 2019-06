Due aggressioni sessuali in pochi minuti a Sesto Calende

Ha messo in atto due aggressioni sessuali nei confronti di altrettante ragazze nel giro di una decina di minuti. L’uomo, un ventenne italiano residente a Sesto Calende (Varese), incensurato, è stato bloccato e arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

Come riferisce Malpensa24 , i fatti si sono svolti lunedì nella stazione ferroviaria della città del Varesotto che si affaccia sulla sponda lombarda del Ticino. Erano le 13.00 quando il giovane è entrato in azione. Secondo quanto ricostruito, la prima vittima dell’aggressore è stata una ragazzina di 15 anni. Il sestese le si sarebbe buttato addosso stringendola, palpeggiandola e cercando anche di costringerla ad avere un rapporto sessuale.

Fortunatamente l’adolescente è riuscita a divincolarsi e a lanciare l’allarme. In pochi minuti i carabinieri l’hanno raggiunta e hanno raccolto la sua testimonianza. E’ proprio allora, mentre i militari erano con la quindicenne, che è giunta alle forze dell'ordine la segnalazione di una seconda aggressione.

Il giovane infatti, senza mai lasciare la stazione, una volta scappata la sua prima "preda", si era avventato su un’altra vittima, palpeggiandola. Ma anche in questo caso la ragazza, sua coetanea, è riuscita per fortuna ad avere la meglio. E l'ha incastrato. Con prontezza e coraggio, la donna è uscita dal sottopassaggio dove aveva subito l’aggressione dalla parte attraverso la quale era scappato il molestatore: e così l’ha visto mentre saliva in auto. La ventenne ha scattato una foto con il cellulare. In questo modo, grazie al numero di targa della macchina e alla precisa descrizione dell’uomo effettuata dalle vittime, i militari nel giro di pochi minuti hanno fermato e arrestato il sestese.