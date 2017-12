Due amici eterosessuali si sposano: "Così non paghiamo le tasse di successione"

Matt e Michael hanno rispettivamente 83 e 58 anni, sono eterosessuali, ma per ragioni economiche hanno deciso di sposarsi.

Tutto è iniziato con una battuta di un'amica che alla fine della storia è diventata realtà. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire la storia di Matt Murphy e Michael O'Sullivan. Matt e Michael sono due amici di vecchia data e il secondo è il badante del primo. I due, quindi, sono parecchio legati uno all'altro, ma visto che Matt non si può permettere di pagare lo stipendio a Michael, ha deciso di lasciargli in eredità la sua casa.

Fin qui niente di strano verrebbe da commentare, se non che, per evitare di pagare 50 mila euro di tasse, Matt e Michael hanno deciso di sposarsi. In questo modo, infatti, eludono l'imposta di successione. "Conosco Matty da 30 anni - spiega Michael all'Irish Mirror -. Siamo diventati amici dopo che ho rotto la mia seconda relazione". Quando, però, Michael rimane senza casa a causa della fine del suo matrimonio e Matt si ammala di artrite, i due decidono di fare un patto: Michael si trasferisce a casa di Matt e in cambio di un tetto sopra la testa si prende cura dell'amico invalido. "Lo porto in giro in auto e gli ho presentato tutti i miei amici che lo adorano", ha spiegato Michael.

La loro amicizia è qualcosa di unico, purtroppo, però, vista l'età di Matt, tutto potrebbe finire molto presto. Ma l'83enne ha pensato a tutto e, non volendo abbandonare in mezzo alla strada il suo amico, ha pensato di lasciargli in eredità la sua casa. L'unico problema, quindi, erano le tasse di successione che sono particolarmente salate se tra erede e defunto non c'è alcun tipo di legame.

Ma ecco che qui arriva il colpo di scena. Una sera a cena, una loro amica dice: "Perché non vi sposate?". Al momento i due sono scoppiati a ridere, poi l'illuminazione e infine il matrimonio... tra due eterosessuali. Così Matt e Michael si sono sposati lo scorso giovedì a Dublino in un ex ospedale di Grand Canal Street. E dopo una sobria cerimonia, hanno organizzato un pranzo veloce al pub più vicino all'ospedale. E per finire, Micheal ha speso qualche parole per il suo amico, anche lui eterosessuale: "Io amo Matt e lui ama me, ci amiamo come due amici".