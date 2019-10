Duello come nel ‘700. Due giovani si sfidano per una ragazza

In Sicilia può capitare che le contese amorose vengano risolte ancora con un duello all’alba. Già, alle prime luci del mattino, come nella migliore tradizione della letteratura del ‘700. Il duello d’amore si è svolto in via Nazionale, nella frazione di Guardia Mangano di Acireale, comune in provincia di Catania. In tre sono finiti all’ospedale e sono stati denunciati con l’accusa di rissa aggravata. I duellanti, secondo le informazioni , sarebbero un 23enne di Aci Catena e un 31enne di Acireale. Al centro della disputa una donzella, fidanzata con il primo, che non avrebbe però disdegnato il corteggiamento del 31enne, ben conscio del suo fidanzamento. Da qui la richiesta di un chiarimento con tanto di padrini.

Dalle parole, pesanti, in poco tempo si passa ai fatti, e ne viene fuori una propria e vera rissa. Con il nuovo spasimante che, fingendo di andarsene, sale in macchina e cerca di investire il rivale e il suo padrino. Fortunatamente a quel punto sono arrivati i carabinieri per cercare di riportare la calma e identificare i protagonisti del duello. Quando i militari sono giunti hanno trovato per terra un pugnale a serramanico e un tirapugni, ovviamente immediatamente sequestrati.

Sul luogo anche il personale medico del 118 che si è occupato di trasferire al pronto soccorso i tre feriti. Il 31enne ha riportato una ferita lacero contusa alla tempia sinistra. Mentre il fidanzato della ragazza un trauma contusivo alle ginocchia e alla mano sinistra. Il giovane padrino, quello messo peggio, avrebbe invece un trauma alla gamba destra, una emorragia muscolo soleo e gastrocnemio midiale e laterale con un inizio di ematoma intramuscolare al soleo. Quest’ultimo è stato trattenuto in ospedale per ulteriori accertamenti. Tutti sono stati denunciati per rissa aggravata.