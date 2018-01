E adesso vogliono rompere la foto di Mussolini a Palazzo Chigi

Volenti o nolenti, Benito Mussolini è stato uno dei presidenti del Consiglio d'Italia. E per questo, insieme a Giolitti e tanti altri, è rappresentanto nell'anticamera della Sala Verde di Palazzo Chigi, la stanza dove il governo tiene le riunioni ufficiali. Sono le foto di tutti i primi ministri dal Regno d'Italia a Renzi, nessuno escluso. Compreso il Duce.

L'ultima provocazione viene dal professor Alberto Melloni, che dal palco dell'Ariosto di fronte a Gentiloni nel giorno della festa del Tricolore ha detto: " Nella anticamera di Palazzo Chigi c’è la foto del duce, che forse non va tolta, ma che chi porta la stigmate della persecuzione ha il diritto di rompere, perché almeno un vetro rotto lo distingua da Cavour o da De Gasperi ".