E il quotidiano la Stampa attacca Salvini: "Lui non dà il buon esempio, ma moderate il linguaggio"

Sono giorni davvero particolari questi. Il governo è appeso un filo, anche se oggi entrmabe le parti si sono aperte l'una all'altra. Diciamo che hanno cercato di venirsi incontro anche se sul tema delle autonomie non vanno troppo d'accordo. Ma proprio mentre si cercano di spegnere alcuni fuochi, la notizia del rientro in Germania di Carola Rackete riaccende i riflettori sull'eroina della sinistra.

Il motivo? La sua manovra spericolata nel porto di Lampedusa non è paciuta ai più, le medaglie di Francia e Catalogna nemmeno e ora pure un commento dell'autorevole quotidiano La Stampa agita ( di nuovo) le acque. Non si sa di quando sia questo commento, fatto sta che Matteo Salvini lo ha "screenshottato" e postato sui suoi profili social. Ma vediamo bene cosa è successo.

Nello screenshot pubblicato dal vicepremier leghista, si vede un video pubblicato La Stampa. Nel video in questione Salvini replica a Carola Rackete. Fin qui nulla di strano se non fosse per un commento del quotidiano: "Gentili lettori, capiamo bene che il ministro Salvini è il primo a non dare il buon esempio, ma vi preghiamo di moderare il linguaggio. Grazie".

Commento circondato di rosso dal leader del Carroccio. Commento che ha lasciato un po' perplessi gli utenti e lo stesso Salvini: "Accidenti".