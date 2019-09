Ecco le foto al mare di Olivia Paladino, lady Conte

Mentre Giuseppe Conte si barcamena nei palazzi di Roma per mettere d'accordo le anime del Partito Democratico e quelle del Movimento 5 Stelle in vista della formazione del governo giallorosso, la sua compagna si rilassa al mare, in compagnia della figlia Eva, avuta da una precedente relazione amorosa. A pizzicare in costume Olivia Paladino, fidanzata appunto del premier incaricato, ci hanno pensato i paparazzi di Chi, che l'hanno immortalata in spiaggia a Ponza.

La Paladino appare in forma smagliante, avvolta da un costume bourdeaux che mette in mostra un fisico asciutto e sportivo. La figlia del proprietario del Grand Hotel Plaza di Roma Cesare Paladino e dell'attrice svedese Ewa Aulim, come spiega il settimanale, ha trascorso questi mesi estivi nella casa di famiglia nel Lazio.

Una scelta, quella di non allontanarsi troppo dalla capitale, proprio per non essere troppo lontana dal compagno in un momento peraltro così delicato come la crisi di governo di agosto e la formazione del nuovo esecutivo. Ovviamente, voto su Rousseau permettendo.