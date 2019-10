Se ora il gioco da tavolo dove si diventa 'papponi' diventa un caso politico

La sinistra torna indietro di 7 anni, riproponendo una polemica già emersa nel 2012, intorno a un gioco di società, dove il giocatore riveste i panni di un "pappone", che deve gestire una serie di prostitute, rappresentate da diverse carte, ognuna con delle caratteristiche diverse. Si chiama Squillo e i giocarori devono gestire un giro di prostitute. E ora, dopo anni in cui è in commercio, la sinistra si rivolta, polemizzando sul suo funzionamento.

Il gioco, secondo quanto riporta il Messaggero, che ne ha visionato le regole, consiste nel " gestire escort ". Ognuna di loro, rappresentata da una carta, " ha una propria particolarità, parcella e ricavato finale in caso di affari non andati a buon fine" . Non solo. Infatti, oltre alle carte "imprevisti", che sembrano prevedere anche l'omicidio dlle escort avversarie, il loro pestaggio o una gravidanza indesiderata. E, alla fine, anche la possibilità di vendere gli organi delle prostitute. Il vincitore sarà il giocatore che riesce a sconfiggere tutti gli altri "papponi" in gara.

Il gioco di società ha scatenato le polemiche di alcuni deputati. In prima linea, contro Squillo si è schierata Maria Elena Boschi, di Italia Viva, che ha commentato sulla sua pagina Facebook: " Mi chiedo come si possa immaginare di creare un 'gioco' in cui si usano le prostitute come pedine, con una gara tra 'papponi' ". Poi sottolinea come non ci sia " niente di divertente nella vita di una donna sfruttata e obbligata a vendere il proprio corpo ". Infine un'augurio, perché il gioco " venga ritirato subito e si interrompa questa vergogna ".

Dello stesso parere anche Emanuele Fiano, del Pd, che scrive: " Si sta impazzendo veramente. E non parlatemi di ironia".

Peccato, però, che il gioco tanto criticato è in commercio dal 2012 e già allora aveva suscitato una serie di polemiche, che avevano visto protagoniste le donne della politica, che volevano far ritirare dal commercio Squillo e cancellare i numerosi spot. A portare avanti l'iniziativa c'era la senatrice Emanuela Baio Dossi, che sosteneva, secondo quanto riportava il Giorno: "Si configura un’istigazione a delinquere, abbiamo individuato un’apologia di reato" .