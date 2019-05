Ecco l'irruzione artica: ​crollo delle temperature

Il meteo di questi giorni parla chiaro: pioggia, vento e crollo drastico delle temperature. Siamo di fronte ad una irruzione artica che interesserà la penisola da nord a sud per parecchi giorni. Le temperature sono crollate di 10 gradi in diverse città: Bologna, Trento, Bolzano, Trieste, Padova e Venezia. Il termometro, come sottolinea ilmeteo.it, andrà in picchiata anche sulla Toscana e su tutta la Lombardia. La breve "stagione fredda" proseguirà anche nella giornata di domani, lunedì 6 maggio coinvolgendo così anche la zona centrale del Paese e il sud. La situazione cambia da martedì 7 maggio. Infatti si registra un netto miglioramento al meridione con un quadro termico che tornerà nuovamente sui valori primaverili.

Le temperature invece resteranno basse sul nord Italia. Soprattutto la notte. Mercoledì invece l'aumento delle temperature riguarderà tendezialmente il sud e il centro. In questo quadro va sottolineato che l'irruzione artica invece porterà nuove precipitazioni nelle regioni settentrionali e soprattutto in Lombardia. Il maltempo comunque nei prossimi tre giorni continuerà a colpire il settentrione con una particolare incidenza sul Nord-Est. Bisognerà attendere almeno metà della prossima settimana per rivedere un timido raggio di sole sul nord. Ultimo atto di questa primavera imprevedibile che ha già colpito il ponte di Pasqua e quello del 25 aprile rovinando le partenze di milioni di italiani.