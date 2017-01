Piano RyanAir per Alitalia mette in allerta i sindacati

Il futuro di Alitalia " è il lungo raggio. Non potrà mai guadagnarci in un mercato come quello italiano dove ci siamo noi e non potrà nemmeno operare anche come una low cost sia perché i sindacati diranno no, sia perché non riusciranno a offrire tariffe, come le nostre, a 9,99 euro ".

È un punto di vista chiarissimo quello di Michael O’Leary, secondo cui " il vettore tricolore deve guardare agli Usa non solo perché qui ci sono attrazioni turistiche uniche, ma anche perché oltre Atlantico ci sono tanti emigrati .

Il piano dell'amministratore delegato di RyanAir, che parla al Corriere della Sera, non piace per nulla al segretario nazionale della Fit-Cisl, secondo cui "l'Ad di Ryanair fa confusione sul rispetto delle regole e ruolo del sindacato", con affermazioni "sconcertanti".

"Noi stiamo combattendo per salvare posti di lavoro e salari - dice Emiliano Fiorentino -, diritti che non crediamo che possano essere garantiti da una compagnia aerea che in Italia crea solamente dumping sociale, destabilizzando l'industria del trasporto aereo".

"La soluzione con Ryanair - dice poi Claudio Tarlazzi, segretario generale della Uiltrasporti - potrebbe significare la definitiva fine di Alitalia con la cessione dell'intero mercato di corto e medio raggio ad una compagnia che si è sviluppata con politiche espansive ed aggressive fondate su condizioni fiscali, e non solo, di favore".