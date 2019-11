Ecco le scuole superiori migliori del nostro Paese

Tra poco inizieranno gli open day delle scuole superiori e oltre 560mila alunni di terza media affolleranno gli istituti, insieme ai genitori, per capire verso dove orientare il proprio futuro. E per aiutare gli alunni nella scelta c'è Eduscopio, l'atlante online pensato dalla Fondazione Agnelli, che mostra le migliori scuole italiane.

L'obiettivo di Eduscopio, spiega il direttore Andrea Gavosto, " aiuta chi non si accontenta del passaparola e soprattutto le famiglie che non possono contare su reti sociali e culturali forti" .

I criteri di valutazione

Per misurare la qualità delle scuole superiori italiane, la Fondazione Agnelli ha scelto un criterio particolare: la performance degli studenti al primo anno di università, analizzando la lora media e il numero di esami sostenuti, considerati la conseguenza della preparazione data dalla scuola superiore. Per gli isatituti tecnici, c'è anche una seconda classifica, che prende in considerazione gli sbocchi lavorativi. In più dallo scorso anno, si è aggiunto un terzo criterio: i diplomati che hanno terminato il percorso scolastico senza nessuna bocciatura. Per l'edizione 2019-2020 sono stati analizzati i dati riguardanti oltre un milione di diplomati in Italia, in circa 7.300 scuole superiori.

Le migliori scuole

Per il secondo anno di fila, il liceo migliore d'Italia è risultato lo Scientifico delle scienze applicare Pier Luigi Nervi di Morbegno, in provincia di Sondrio.

Nella Capitale, il miglior liceo Classico si conferma il Torquato Tasso, seguito dall'Ennio Quirino Visconti, risalito dai gradini più bassi, rispetto alla classifica del 2018. Tra gli Scientifici, invece, la medaglia d'oro, a Roma, va all'Augusto Righi.

A Milano, al primo posto tra i licei Classici è ancora l'Alexis Carrel, scuola paritaria con rette che, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, si aggirano intorno ai 4.550 euro all'anno. Medaglia d'argento per il Berchet, che risale di una posizione rispetto allo scorso anno. Gli altri licei statali, però, perdono posizione, a vantaggio delle scuole di ispirazione cattolica. Tra i licei Scientifici milanesi, invece, il primato è ancora degli statali: in cima a tutti si piazza il Volta, seguito dal Leonardo e dal Vittorio Veneto.