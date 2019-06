Educazione, il Vaticano apre: "sul gender punti di incontro"

Nel quadro delle ricerche sul gender emergono "alcuni possibili punti di incontro per crescere nella comprensione reciproca" . Nel documento Maschio e femmina li creò. Per una via di dialogo sulla questione del gender nell'educazione la Congregazione per l'educazione cattolica invita ad affrontare la questione del gender con un approccio dialogico. Tra i punti di incontro sono stati elencati il rispetto di ogni persona, affinché nessuno "possa diventare oggetto di bullismo, violenze, insulti e discriminazioni ingiuste" , e "i valori della femminilità" .

Per la Congregazione per l'educazione cattolica, è sempre più diffusa la consapevolezza che ci troviamo di fronte a "una vera e propria emergenza educativa, in particolare per quanto riguarda i temi dell'affettività e della sessualità" . "Il disorientamento antropologico che caratterizza diffusamente il clima culturale del nostro tempo - si legge nel documento pubblicato oggi - ha certamente contribuito a destrutturare la famiglia con la tendenza a cancellare le differenze tra uomo e donna, considerate come semplici effetti di un condizionamento storico-culturale" . Nell'intraprendere la via del dialogo sulla questione del gender nell'educazione per il Vaticano è "necessario tener presente la differenza tra l'ideologia del gender e le diverse ricerche sul gender portate avanti dalle scienze umane" . Mentre l'ideologia pretende, come riscontra papa Francesco, di "rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili" , ma cerca di "imporsi come un pensiero unico che determini anche l'educazione dei bambini" e quindi preclude l'incontro, non mancano delle ricerche sul gender che cercano di "approfondire adeguatamente il modo in cui si vive nelle diverse culture la differenza sessuale tra uomo e donna" . In relazione con queste ricerche è, dunque, possibile "aprirsi all'ascolto, al ragionamento e alla proposta" .