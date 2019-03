Efe Bal allo scoperto: "Ora spero che Salvini mi riservi un ruolo sulla prostituzione"

"Spero che Matteo mi dia un ruolo istituzionale per affrontare il tema della prostituzione vista la mia esperienza in Italia e all’estero" . Quel "Matteo" è Matteo Salvini e a parlare è Efe Bal, che si candida così a un posto proprio ora che si è riacceso, con rinnovato vigore, il dibattito sulla regolamentazione della prostituzione e la riapertura delle case chiuse, battaglie del Carroccio.

Efe Bal, intervistata da Adnkronos si racconta: "Tra pochi giorni, il 10 marzo, prendo il mio diploma alla Scuola di Formazione Politica della Lega, ne sono molto felice e mi sembra una bella coincidenza che proprio ora si riaccenda il dibattito sulla regolamentazione della prostituzione, la riapertura delle case chiuse" .

La trans di origine turca simpatizza Lega (e Salvini) da sempre: "Io sono leghista da anni e lo stimo da sempre, lui è la persona giusta per arrivare a regolarizzare, a rendere sicura la prostituzione, ha la forza e il consenso che servono. E spero proprio che voglia darmi un ruolo istituzionale per affrontare il tema della prostituzione, vista la mia esperienza in Italia e all'estero, la mia conoscenza di questo settore difficile e complesso. Nel caso diventerei anche un esempio, in tutto il mondo, del fatto che una prostituta può davvero cambiare vita: a maggio compirò 42 anni e mi piacerebbe davvero rendermi utile, cambiare" .

Infine, una battuta sul ministro dell’Interno: "Salvini mi piace, come leader e anche come uomo: ha la pancetta, la barba, mi sembra un classico uomo turco e io sono turca: evidentemente sento un richiamo ancestrale" .