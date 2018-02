Egiziano aggredisce agenti e minacciarsi di darsi fuoco in casa

Un semplice controllo per verificare che un detenuto stesse rispettando i termini previsit dai domiciliari poteva trasformarsi in una tragedia. Quando questa notte gli agenti si sono presentati a casa di un uomo egiziano in via Carducci a Sesto San Giovanni, nel Milanese, si sono trovati di fronte un soggetto che aòòe 3.30 li ha aggrediti con una pompa da bicicletta, per poi barricarsi in casa subito dopo.

L'egiziano ha minacciato gli agenti, dicendo di essere pronto a darsi fuoco dopo essersi cosparso di olio da cucina. Una situazione che si è sbloccata soltanto quando sul posto sono arrivate un'ambulanza e un mezzo dei vigili del fuoco e gli agenti hanno potuto iniziare le trattative con il soggetto.

Mentre gli altri inquilini del palazzo venivano fatti uscire, per evitare possibile esplosioni di gas, la polizia è intervenuta, attirando l'egiziano verso la parte posteriore dell'appartamento con un scusa. I vigili del fuoco hanno nel frattempo sfondato il vetro di una finestra e sono entrati in casa, sparando un forte getto d'acqua verso l'uomo, che colto alla sprovvista ha perso la presa sul coltello e l'accendino che teneva in mano,

L'egiziano sarà processato per direttissima stamattina.