Elder con la benda in caserma. La foto diventa caso politico

Seduto tra le scrivanie, le mani legate dietro la schiena, curvo su se stesso e una vistosa benda sugli occhi. Finnegan Lee Elder è stato fotografato così in caserma mentre veniva interrogato per l'omicidio di Mario Rega Ceriello, il vicebrigadiere accoltellato in zona Prati.

Una foto choc che già ieri aveva fatto scattare le indagini interne all'Arma. E il Partito democratico ne ha subito approfittato per attaccare il vicepremier leghista. "Evoca la pena di morte, esalta le foto degli arrestati bendati.... la 'Bestia' (mai nome fu più appropriato) ha fatto di Salvini il suo avatar... presto la sentiremo urlare 'pece e piume', e poi 'corda e sapone'... punta alla torsione antropologica del Paese fondata sull'odio", dice su Twitter Enrico Borghi. "Salvini non ci porterà in Sud America", ha aggiunto Andrea Marcucci. E ancora: "È chiaro dove stare, tra il Comando Generale dei Carabinieri che definisce 'due volte intollerabile' la foto dell'indiziato bendato e la Lega di Salvini che usa la foto per un linciaggio social. Da una parte la civiltà delle istituzioni democratiche, dall'altra la barbarie".

"A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto", replica Matteo Salvini.

Già ieri sera il Comando generale dell'Arma dei carabinieri aveva preso "fermamente" le distanze dallo scatto e dalla sua divulgazione e aveva aperto un'indagine. Anche i pm della Capitale hanno chiesto un'informativa sulla vicenda per aprire un'inchiesta. Intanto oggi il militare che ha legato in quel moddo Elder è stato punito con il trasferimento in un reparto non operativo.