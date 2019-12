Elena Ceste, il padre: "Michele non passa soldi ai figli"

Franco, il papà di Elena Ceste, la donna scomparsa il 24 gennaio 2014 da Motte di Costigliole d'Asti, ha recentemente rotto il silenzio. Intervistato da Giallo, l'uomo ha parlato dei nipoti, affermando: "Del papà non parlano mai, non ne vogliono sapere". Michele Buoninconti, marito di Elena, in carcere per l'omicidio della moglie, continua a scrivere lettere ai suoi ragazzi, ma finora non ha mai ricevuto risposta alcuna. Quello di Elena è uno dei casi di cronaca nera più discussi negli ultimi anni. Il cadavere della sventurata venne ritrovato il 18 ottobre 2014 all'interno di un canale di scolo a poca distanza da casa sua. Michele Buoninconti è già stato condannato in via definitiva alla pena di 30 anni. L'uomo, ex vigile del fuoco, ha 50 anni e fin dalla sparizione della moglie mostrò sempre un atteggiamento distaccato (per non dire ironico) riguardo il destino di Elena.

Elena Ceste: Michele Buoninconti non passa il mantenimento ai figli

Michele Buoninconti, quando la moglie Elena Ceste era ancora viva, dimostrava essere il classico marito dispotico e padre padrone. Secondo i giudici, il 50enne strangolò la consorte in camera da letto per poi sbarazzarsi del corpo. Dal matrimonio tra Michele ed Elena sono nati quattro figli, che oggi hanno 10, 13, 16 e 18 anni. I ragazzi sono al momento sotto le amorevoli cure dei nonni materni Franco Ceste e Lucia Reggio. I figli di Elena vivono con i due anziani a Govone, provincia di Cuneo, a poca distanza dalla villa in cui un tempo abitavano assieme alla madre e al padre.

Franco e Lucia stanno facendo molti sacrifici per non far mancare nulla ai figli di Elena, che da adolescenti quali sono, conducono una vita molto attiva tra scuola, palestra e uscite con gli amici. I due nonni stanno facendo di tutto per donare ai ragazzi un'esistenza quanto più normale e spensierata dopo la tragedia che hanno vissuto. Franco e Lucia hanno provato chiedere aiuto allo stesso ex genero Michele, ma questi, a loro detta, avrebbe sempre rifiutato di dare una mano sul lato economico, accampando innumerevoli scuse. Franco, in gioventù panettiere, ha spiegato come sia stato difficile ristabilizzare le vite dei quattro nipoti dopo la perdita di mamma Elena. L'uomo ha spiegato: "Michele non ha mai versato nemmeno un euro per il mantenimento, siamo noi ad occuparci di tutto".

L'anziano uomo si augura tuttavia di risolvere il problema della casa in cui un tempo i nipoti vivevano con Elena e Michele. La situazione è questa: l'immobile appartiene in parte ai ragazzi, in parte al padre. Quest'ultimo tuttavia non avrebbe intenzione di venderla, essendosi rifiutato finora di firmare gli opportuni documenti.