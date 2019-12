Elicotteri in volo scoprono discarica abusiva

Gli elicotteri in volo scoprono una discarica abusiva a Pontecagnano Faiano, scattano sequestri e denunce in provincia di Salerno. L’operazione porta la firma dei carabinieri forestali della stazione di San Cipriano Picentino, dei colleghi dell’Arma pontecagnanese che, insieme agli agenti della polizia locale del centro salernitano, hanno compiuto la scoperta in un’area chiusa. A metterli sull’avviso erano state le segnalazioni degli elicotteristi del settimo nucleo, di stanza proprio a Pontecagnano Faiano. Durante alcune perlustrazioni aeree del territorio, finalizzate proprio al monitoraggio dell’area sotto il profilo ambientale, infatti, erano stati notati dei cumuli sospetti che hanno indotto gli operatori a segnalare la scoperta ai colleghi.

I carabinieri si sono dunque portati sul posto segnalato dagli elicotteristi e hanno potuto scoprire che i dubbi sorti dalle perlustrazioni dal cielo erano fondati. In una zona chiusa da un cancello, a ridosso del letto del fiume Picentino che scorre nell’area presa d’esame dai militari, c’era uno sversatoio di rifiuti. Doveva essere lì da tempo dal momento che gli investigatori hanno trovato tracce di vegetazione sui cumuli, segno interpretato dai carabinieri come testimonianza di una “lunga” permanenza di quei rifiuti sul terreno dove erano stati abbandonati.

Tra il materiale sversato, militari e agenti hanno rinvenuto un po’ di tutto. C’erano vecchi pneumatici e autoveicoli ormai inservibili, materiale di risulta da demolizione o costruzione, rifiuti edili e di plastica, vecchi oggetti di legno e diversi rottami di ferro e metallici. In tutto, stando alle valutazioni degli investigatori, erano stati sversati rifiuti che occupavano una superficie, e un volume, stimati in 450 metri cubi.

Sono dunque scattate le sanzioni. L’area in cui sono stati scoperti i rifiuti è stata sottoposta a sequestro mentre sono scattati i deferimenti all’autorità giudiziaria per le persone ritenute responsabili che ora dovranno rispondere dell’accusa di gestione illecita di rifiuti.

Non è la prima volta che grazie ai controlli degli elicotteristi dell’Arma si scoprono irregolarità nella gestione dei rifiuti nel territorio che si estende dalla periferia del capoluogo di Salerno e fino alla Piana del Sele. Qualche tempo fa, infatti, grazie ai monitoraggi aerei venne scoperto un caso di sversamenti di rifiuti, ritenuto abusivo dagli inquirenti, nella vicina città di Battipaglia. In quell'occasione finì sotto sequestro un camion. Nel Napoletano, qualche mese fa, fu invece grazie a un drone se i carabinieri riuscirono a scoprire, e quindi a sequestrare, una discarica abusiva scoperta nella periferia di Poggiomarino.

