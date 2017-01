Sei morti nello schianto di un elicottero dei soccorsi all'Aquila

Era partito per aiutare un alpinista in difficoltà nella zona di Campo Felice l'elicottero del 118 che si è schiantato nella mattinata di oggi, dopo avere lanciato un segnale di crash mentre era impegnato nella missione di soccorso.

Il velivolo del 118 sorvolava l'Aquilano quando, secondo quanto raccontano le prime informazioni, è stato dato per disperso nella zona di Lucoli, tra Campo Felice e L'Aquila.

Sei le persone a bordo del velivolo, che sarebbe caduto da 600 metri d'altezza. Normalmente questo tipo di missioni di soccorso imbarca due piloti, un medico, un infermiere e un uomo del soccorso alpino. Non ci sarebbero sopravvissuti, dicono all'Agi fonti del 118.

L'incidente poco dopo il decollo, quanto lo sciatore ferito era già stato preso a bordo. L'elicottero - riporta l'Ansa - non era impegnato nelle operazioni in corso dopo l'emergenza maltempo e il terremoto, né nella macchina dei soccorsi che ancora lavora nella zona dell'hotel Rigopiano.

Il mezzo del 118 era attesso all'Aquila. Si trova in una zona non raggiungibile con i mezzi, in un canalone nei pressi di Casamaina, e per questo i soccorritori si stanno muovendo a piedi.