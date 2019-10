Elisa Isoardi guarda al passato: "Io e Salvini siamo amici. Gli spiavo il cellulare..."

La storia d'amore tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi è finita ormai da tempo. La conduttrice de La prova del cuoco è stata più volte criticata per il modo con il quale ha gestito questa situazione delicata. Ricordiamo, infatti, che la Isoardi aveva fatto sapere al pubblico della separazione dal leader della Lega attraverso un post Instagram. Un post che riprendeva i due in un momento intimo.

Ora che il tempo è passato, Elisa Isoardi torna a parlare di quello che c'è stato con Salvini, del loro addio e di come stanno oggi le cose. Ai microfroni di Un Giorno da Pecora, la conduttrice si è raccontata senza troppi giri di parole. Ha confessato di aver scritto a Salvini qualche giorno fa quando non è stato bene ("Certo, ci mancherebbe. Siamo amici, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali") e di come la sua vita non sia cambiata dopo la loro separazione: "La mia vita è come prima. Ho sempre fatto quel che dovevo fare, ho sempre lavorato. Le storie finiscono e si va avanti, non è un problema".

"Quando eravate insieme, le capitava mai di 'spiare' il telefono di Salvini?", chiedono i due conduttori. "Beh sì - risponde - conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva". "E cosa ci ha trovato dentro?", continuano. "Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose", replica la Isoardi.

Ma Salvini come avrà reagito al controllo della sua ex fidanzata? "Calmo...", dice la conduttrice. Fra una battuta e l'altra, la Isoardi confessa anche che quella volta (e forse non solo) gli ha "spaccato il cellulare. A me quando vengono i cinque minuti...". Ma oggi, quella foto che ha fatto così tanto discutere, la ripubblicherebbe ancora? "Certo - spiega - era un momento normalissimo che è stato interpretato male". Elisa dice di non essere assolutamente pentita per quello scatto giudicato da tutti così intimo. Anzi: "Non c'era nessuna malizia da parte mia".

Lasciato da parte il leader della Lega, il passato, la loro storia e la sua versione dei fatti, cosa c'è nel futuro della Isoardi? È fidanzata? "No, vi pare? - dice -. Giro con un cane in borsa è proprio il simbolo della zitella. Quella che ci prova (con gli uomini, ndr), che sceglie sono io. Forse faccio paura".