Emergenza ospedali: i reparti chiudono per le ferie di medici e infermieri

Anche i medici e gli infermieri, ci mancherebbe (!), vanno in vacanza, ma con gli organici sanitari già ridotti al lumicino, le meritate ferie dei camici mandano in tilt i reparti ospedalieri. È allora emergenza negli ospedali italiano, dove non tutti i reparti rimarranno aperti – anzi, molti chiuderanno parzialmente o del tutto – vista la turnazione estiva.

La carenza del personale medico non è certo una novità e ogni anno, arrivati a giugno, la situazione diventa critica in corsia. Sia per chi ci lavora, sia per chi ci finisce ricoverato. Un disagio che interessa tutto lo Stivale, da Nord a Sud, e che vede però il Meridione e il Centro maggiormente annaspanti.

Una condizione che – come spiega a La Verità Carlo Palermo, segretario de sindacato dei dirigenti ospedalieri Anaao – è frequente e "nasce dal blocco del turnover che dal 2009 che ha determinato una riduzione di circa 8.000 medici 2.000 dirigenti non medici e 36.000 infermieri" . E i primi a tagliare i servizi circa del 50%, sono i reparti di chirurgia: "Riducono i posti letto, che da 20-30, passano a 10-15…" .

Il segretario Anaoo aggiunge: "A soffrire di piùsono le regioni che, (avendo sforato il budget sanitario) sono state sottoposte al piano di rientro" . Dunque Molise, Campania, Sicilia, Calabria e Lazio, che "dal 2009 hanno avuto una contrazione di organico nell' ordine del 15- 35%". "Il deficit di personale è ulteriormente gravato dalla quota 100 che manderà in pensione altri operatori sanitari" , continua Palermo, che sottolinea anche come tra gli elementi critici del sistema ci sia anche la questione del progressivo invecchiamento della popolazione.

La soluzione è una e una sola: trovare i soldi per la Sanità e assumere personale, anche gli specializzandi degli ultimi anni, che sono circa 9mila. Altrimenti, ogni estate, sarà sempre la solita vecchia e pericolosa storia.