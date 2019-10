Emergenza rifiuti a Roma, Flavia Vento si appella a Salvini: "Aiutaci tu"

La situazione rifiuti a Roma peggiora con il passare dei giorni. Lo sa benissimo Flavia Vento, che sul proprio profilo Twitter ha lanciato l'allarme rivolgendosi direttamente a Matteo Salvini a cui ha chiesto un aiuto: " Vai Matteo, manda a casa Virginia Raggi. Emergenza rifiuti uno schifoooo salvaci tuuu! Basta fate termovalorizzati! A Roma tra poco ci sarà la peste. Salviamo il Pianeta ".

Vai @matteosalvinimi manda a casa @virginiaraggi emergenza rifiuti uno schifoooo salvaci tuuu! Basta fate termovalorizzati ! A Roma tra poco ci sarà la peste. Salviamo il pianeta pic.twitter.com/b1Lm2FOccJ — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 4, 2019

Il precedente

L'attrice italiana già in passato si era appellata al leader della Lega sempre sul tema in questione: " Ma a Roma nel 2019 non abbiamo neanche una discarica per la differenziata!!!! Ma ci rendiamo conto che schifo!! Matteo Salvini puoi fare qualcosa te? ".