Emma Bonino: "Coltiviamo giardino d'infanzia a 300 chilometri sotto di noi"

Emma Bonino parla chiaro. Intervista da Il Sole 24 ore affronta temi come la spesa pubblica, il debito, il fisco e anche l'immigrazione.

L'intervista

La Bonino lancia le ricette per curare il sistema Italia dalle pagine del quotidiano diretto Guido Gentili. " Bisogna bloccare la spesa pubblica primaria nominale per 5 anni ". E ancora: " Necessario tagliare le tasse sul lavoro, ma con coperture da Iva e, in misura minore, casa ".