Empoli, picchia ragazza sul treno e attacca agenti: preso nigeriano

Pesta la ragazza a bordo di un treno, infierisce contro di lei, aggredisce un passeggero intervenuto per soccorrerla e reagisce contro gli uomini in divisa al momento dell'arresto ad Empoli, costringendoli all'uso dello spray urticante.

Il responsabile è un 25enne di nazionalità nigeriana, che durante la mattinata di ieri si trovava a bordo del treno regionale operativo lungo la tratta Firenze-Piombino insieme alla compagna.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, per cause ancora da accertare in fase di indagine, l'africano ha dato in escandescenze, afferrando per il collo la 20enne e prendendola a pugni con violenza inaudita fino a farle perdere i sensi. Non pago, lo straniero ha continuato ad infierire sulla vittima anche una volta a terra, tanto che un altro passeggero è dovuto intervenire per evitare che accadesse il peggio. Anche quest'ultimo, tuttavia, è stato pestato dall'extracomunitario in preda alla furia, che lo ha ferito.

Pronta la segnalazione del capotreno alle forze dell'ordine, che sono intervenute a bordo del convoglio per fermare il facinoroso. Gli agenti del commissariato di Empoli, col contributo dei carabinieri della stazione locale hanno dovuto lottare a lungo per avere la meglio sul nigeriano, che ha continuato ad opporre strenua resistenza anche una volta caricato a bordo della volante di servizio. Così tanto che gli uomini in divisa sono dovuti ricorrere all'uso dello spray al peperoncino per avere la meglio sul violento straniero.

Accusato di lesioni aggravate, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, lo straniero si trova dietro le sbarre di una cella di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo. Dopo una ventina di minuti, il treno regionale è potuto ripartire alla volta di Piombino.

La 20enne, trasportata al San Giuseppe, ha riportato una frattura allo sterno con versamento pericardico.