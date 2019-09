Straniero prende a pugni agente Lo sfogo: "Basta, siamo stanchi"

Ancora un'aggressione alla stazione ferroviaria di Empoli (Firenze), dove un agente della Polfer è stato preso a pugni da un cittadino straniero, che dopo ha opposto una strenua resistenza al fermo.

Una vicenda che porta nuovamente all'attenzione il degrado che da tempo imperversa nella zona, spesso frequentata da malviventi. Soltanto alcuni giorni prima, per fare un esempio, le forze dell'ordine erano dovute intervenire per sedare una sanguinosa lite fra nigeriani.

Nigeriano è anche il protagonista della violenza commessa sabato mattina. Ancora ignote le ragioni che hanno provocato la furia dello straniero, che ha reagito con violenza senza alcuna reale motivazione. Intorno alle 10:30 un agente della Polfer è uscito dall'ufficio ed è stato aggredito dal giovane, che gli ha sferrato un pugno sulla nuca.

Immediato l'intervento dei colleghi del poliziotto, che hanno dovuto lottare per bloccare l'extracomunitario. In tutto sono quattro gli uomini in divisa rimasti feriti nel tentativo di immobilizzare ed arrestare il facinoroso. Quest'ultimo, un 24enne nigeriano già noto per altri episodi di violenza, è stato affidato agli operatori del 118, chiamati per sedare l'africano, sempre più agitato. Poco dopo, secondo quanto riferito dalla stampa locale, è sopraggiunta anche un'automedica.

Il 24enne, dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato quindi trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove ha ricevuto assistenza psichiatrica. Accompagnati in pronto soccorso anche i quattro poliziotti feriti. Uno di questi, la prima vittima del nigeriano, ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.