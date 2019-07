Enna, blitz anti-droga: c'era un pappagallo a fare da palo alla banda

Un pappagallo come palo. Era questo lo stratagemma adottato da una banda di spacciatori di Piazza Armerina, in provincia di Enna, sgominata da un blitz delle forze dell'ordine.

L'operazione di polizia contro lo spaccio di marijuana, cocaina e hashish ha portato all'arresto di otto delle 15 persone (sette sono finite ai domiciliari) e all'indagine a piede libero a carico di ventidue persone.

Da quanto emerso dalla indagini, i pusher non si facevano alcun problema a vendere la droga anche ai minorenni, nei pressi delle scuole o dei giardinetti; inoltre, posizionandosi all'esterno di alcune strutture di recupero, avvicinavano i tossicodipendenti in cura nei Sert.

In tutto questo, chiava era il ruolo del pappagallo, utilizzato come sentinella davanti all'uscio di casa di un membro della banda, così come riporta TgCom24, che nascondeva i quantitativi di droga nel controsoffitto del salotto. Il volatile aveva il compito di segnalare al suo padrone l'arrivo di eventuale ospiti indesiderati.