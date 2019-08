Enna, uccide padre a coltellate in macelleria. È giallo sul movente

Una tragedia familiare in pieno giorno, davanti agli occhi increduli dei presenti. È successo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove un uomo di 30 anni, Carlo Lo Monaco, ha ucciso il padre Armando di 53 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima è stata accoltellata a morte dal figlio mentre questi si trovavano all'interno di una macelleria in centro.

La ricostruzione

Il giovane avrebbe raggiunto il padre che, secondo le prime informazioni, da tempo vive a Stoccarda e lo avrebbe colpito a morte con un coltello dopo aver urlato contro di lui. Quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell'uomo.Sul posto ci sono gli investigatori della Squadra mobile di Enna che stanno cercando di fare luce sul movente del gesto fatale.

Come riporta il Giornale di Sicilia, sembra che il giovane soffra di disturbi psichici. Secondo alcune testimonianze, il figlio avrebbe accusato il padre di picchiarlo quando era piccolo prima di accoltellarlo. Sulla vicenda indagano gli investigatori che stanno ascoltando i testimoni presenti nella macelleria al momento dell'omicidio.