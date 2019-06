Enorme squalo bianco attacca barca di pescatori: il video choc

Sembra una scena de Lo squalo e invece è cruda realtà. Un enorme squalo bianco ha attaccato una barca di pescatori al largo delle coste del New Jersey, Usa. Il video è terrificante ed è stato realizzato, con incredibile sangue freddo, da uno dei presenti a bordo dell’imbarcazione.

A vivere quei secondi di panico assoluto, come scrive il Corriere, Jeff Crilly e i suoi amici, che stavano navigando belli sereni in mare aperto, per trascorrere una giornata di relax, tra birre e canne da pesca, dando così libero sfogo al loro hobby preferito.

All'improvviso, ecco l'ombra del pesce, che sbuca fuori dalle fredde acque dell'Oceano Atlantico, a fauci spalancate. Hanno provato a dargli un pesce per saziarlo e allontanarlo, ma se l'è presa con la sacca delle esce, facendone un sol boccone. I pescatori hanno raccontato che era lungo 5 metri.

Il filmato choc è stato postato su Youtube da Staten Island Advance. Eccolo: