Entro 2050, il Mediterraneo aumenterà fino a 20 cm

Il livello del mar Mediterraneo aumenterà. È uno degli effetti del cambiamento climatico, che porterà le acque ad aumentare sempre di più, sommergendo ampi tratti di costa e mettendo a rischio l'ambiente e le attività umane. Non solo. Perché saranno più frequenti e intensi maremoti, inondazioni e mareggiate.

In uno studio, effettuato dai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), in collaborazione con la Radboud University olandere e la Sorbonne Université parigina, è stato osservato come potrebbe aumentare il livello del mare nel 2050 e nel 2100. Sulla base dei dati di nove stazioni mareografiche poste nel Mediterraneo centro-settentrionale, che misurano il livello dell'acqua dal 1888, gli scienziati hanno delineato due possibili scenari, uno più positivo, l'altro più catastrofico. Nel primo caso, " si potrà verificare entro il 2050 un aumento massimo del livello medio del mare di circa 20 cm mentre nel 2100 si potranno raggiungere i 57 cm circa" , mentre nel secondo " si potrà avere nel 2050 un aumento di 17 cm e nel 2100 di 34 cm ".

Nel delineare queste due possibilità, i ricercatori hanno tenuto conto anche degli effetti della subsidenza, cioò il movimento del suolo che, per cause naturali, lo fa scivolare verso il basso. Proprio a causa di questo fenomeno, lo scenario appare ancora più drammatico nella laguna di Venezia, dove la stima per il 2100 raggiunge un aumento del livello del mare tra i 60 e gli 82 centimetri. Qui, infatti, " la subsidenza accelera l'effetto dell'aumento del livello marino ", ha precisato all'AdnKronos Antonio Vecchio, autore dello studio.

Le analisi mostrano che gli effetti locali hanno un ruolo rilevante: "Lungo le coste basse e subsidenti gli aumenti attesi sono in grado di causare una ingressione marina più rapida, cioè il mare tende a sommergere tratti più o meno ampi di costa in maniera più veloce rispetto alle zone non subsidenti ", ha spiegato Marco Anzidei, coautore dello studio e ricercatore dell'Ingv.